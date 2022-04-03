'Mirro' 1 kilo uyuşturucu bulduğu otomobildeki 3 şüpheli tutuklandı - Videolu Haber

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik sürdürülen uygulamada İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Adıyaman- Kahta karayolunun 5'inci kilometresinde şüphe üzerine 01 D 5848 plakalı otomobili durdurdu. Narkotik köpeği Mirro ile otomobilde yapılan aramada 1 kilo esrar ele geçirildi. Esrara el konulurken otomobildeki 3 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan Devran K., (18), Hüseyin K., (24) ve Selahattin T., (30) sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Sorgulaması tamamlanan 3 şüpheli çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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