Minibüsün çarptığı yaya yaralandı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre kaza, öğle saatlerinde Alitaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücü öğrenilemeyen 02 M 0293 plakalı şehir içi minibüs yolun karşına geçmeye çalışan Erkan Arık’a (40) çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan Arık yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yaralıya ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan Erkan Arık’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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