Minibüsün çarptığı çocuk yaralandı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre, kaza Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi.

Kent merkezi yönünde ilerleyen Ali Coşkun idaresindeki 02 M 0234 plakalı şehir içi minibüsü yolun karşısına geçmek isteyen Abuzer Torun'a (9) çaptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Torun'u görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede tedaviye alınan Torun'unun sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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