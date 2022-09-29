Minibüs şoförlerine eğitim verildi

Adıyaman Belediyesi Trafik Zabıta Amirliği, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi tarafından ortaklaşa düzenlenen programda şehir içi yolcu taşımacılığı yapan sürücülere eğitim verildi. Yapılan eğitimde S,M, H ve T plakalı araç kullanan sürücülere trafikte uymaları gereken kurallar, öğrenci taşıma esnasında uymaları gereken kurallar ve trafik kazaları hakkında eğitim verildi.