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Minibüs ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Videolu Haber

Adıyaman'da, şehir içi minibüsü ile otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

26 Ağustos 2022 Cuma 16:11
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Minibüs ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre kaza,  öğleden sonra Karapınar Mahallesi’nde meydana geldi. Kent merkezi yönünde ilerleyen Mehmet Akdağ idaresindeki 02 ACH 092 plakalı otomobil ile Mustafa Aza idaresindeki 02 M 0276 plakalı yolcu minibüsü kavşakta çarpıştı. Kazada Tahire Bozkurt (78), Mesude Ortaç (42), Aziz Taştan(69) ve Zeynep Yalçındağ (15) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumları iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: PHA
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