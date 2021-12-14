Minibüs ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

Alınan bilgiye göre, kaza Karapınar Mahallesi’nde meydana geldi. Mirzan Arslan idaresindeki 02 AAS 683 plakalı minibüs ile Ebubekir Tuluk yönetimindeki 02 BH 867 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: PHA