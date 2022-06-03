Midibüs, trafik ışıklarında bekleyen kamyonete çarptı: 5 yaralı

Adıyaman’da, trafik ışıklarında bekleyen kamyonete arkadan çarpan midibüsteki 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı YSE Kavşağındaki trafik ışıklarında bekleyen Cihan Er idaresindeki 34 ABL 382 plakalı Mitsubishi marka kamyonete, Suphi Kaya idaresindeki 46 AED 351 plakalı Mercedes marka midibüs çarptı. Meydana gelen kazada midibüs sürücüsü Suphi Kaya ile araçta bulunan Ömer, Bedir, Hanım ve İsmail Kaya yaralandı. Durum üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı ilk müdahalelerin ardından yaralılar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

iha