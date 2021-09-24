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Mezarlıkta, toprağa gömülü bebek bulundu - Videolu Haber

Adıyaman'da, şehit kabrini ziyaret giden lise öğrencileri, ağlama sesini duyunca mezarlıkta vücudu toprağa gömülü yeni doğan bebeği buldu.

24 Eylül 2021 Cuma 17:32
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Mezarlıkta, toprağa gömülü bebek bulundu - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre, olay, öğle saatlerinde, Bahçecik Mahallesi'ndeki mezarlıkta meydana geldi. 
Adıyaman Hüsnü Özyeğin Anadolu Lisesi öğrencileri Esra Yücedağ, Nisa Yüce, Leyla Tuba Koç ve Özgenur Erbil, şehit kabrini ziyarete gitti. 
Öğrenciler,  dua ettikleri esnada bebek ağlaması duyunca mezarlıkta arama yaptı. Bir mezarın yanında, vücudu toprağa gömülü yeni doğan bebeği bulan öğrenciler, polise haber verdi. İhbar üzerine polisle birlikte mezarlığa gelen sağlık ekibi, bebeği ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, bebeği bırakan kişi veya kişilerin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Kaynak: PHA
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Son Güncelleme: 24.09.2021 19:56
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