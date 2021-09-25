Mezarlıkta bulunan yeni doğan bebekle ilgili 2 kişi adliyeye sevk edildi - Videolu Haber

Olay, dün öğle saatlerinde, Bahçecik Mahallesi'ndeki mezarlıkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüsnü Özyeğin Anadolu Lisesi öğrencileri Adıyaman Belediyesi Eski Mezarlığında şehit kabrini ziyarete gitti. Ziyaret sırasında bebek ağlama sesi duyan öğrenciler çevrede arama yaptı. Bir mezarın yanında, vücudu toprağa gömülü yeni doğan bebeği bulan öğrenciler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine sağlık ekipleriyle birlikte mezarlığa gelen polis ekipleri, bebeği ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirdi.

“Bebeğin sağlık durumu iyi”

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Doktoru ve Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakımda tedavisi devam eden ve hemşireler tarafından ‘Fatma Bilir’ ismi verilen bebeği ziyaret ederek, kuvözde muayene etti. Muayene eden Turgut, sağlık durumunun iyi olduğunu belirledi.

“2 kişi gözaltına alındı”

Olayın ardından mezarlık çevresinde görgü tanıkları ve güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube ekipleri, son bir haftada Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doğum yapan çocukları evlerinde ziyaret etti. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede ismi açıklanmayan annenin, evinde bebeğin olmadığı anlaşılması üzerine bebeğin annesi ve kadının annesi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 kadın sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Şüpheliler ilk ifadesinde, annenin eşi cezaevinde olduğu ve çocuğun evlilik dışı olduğu söylediği ve bebekten kurtulmak için genç kadının annesi ile böyle bir plan yaptıkları öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Aile Sosyal Hizmet Müdürlüğü tarafından, bebeğin tedavisi tamamlanmasının ardından bebeğin koruma altına alınacağı öğrenildi.

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