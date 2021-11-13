Maskeli soyguncu 823 saat güvenlik kamera kaydıyla yakalandı - Videolu Haber

Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet ve Karapınar Mahallesindeki iki markete giren bir şüpheli, tabancayla soygun girişiminde bulundu. Soygunları yapamayarak kaçan şüphelinin bulunması için Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığını koordinesinde İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder'in talimatıyla Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde 14 kişiden oluşan özel bir ekip oluşturuldu.



823 saatlik görüntü izlendi, şüpheli bulundu

Polis ekipleri, soygun girişiminde bulunulan marketler ile çevresinde bulunan iş yerlerine ait 33 ayrı kameraya ait görüntülerini incelemeye aldı. 823 saatlik görüntülerin incelenmesinin ardından hırsızlık şüphelisinin O.B.D.(27) olduğu belirlendi.



Operasyonla yakalandı



Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada şüphelinin kent dışında olduğunu belirledi. Cep telefonu ile yakın takibe alınan şüpheliyi Adıyaman-Gölbaşı karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında düzenlenen operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan O.B.D., emniyetteki sorgulamasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

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