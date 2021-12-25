Markalı diye sahte porselen takımı satmaya çalışan şüpheliler gözaltına alındı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre, olay Yeşil Yurt Mahallesi'nde meydana geldi.

İl dışından gelen ve seyyar satıcılık yapan 3 şüpheli yanlarında getirdiği markalı diye sahte porselen takımı satmaya çalıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yaptığı incelemede ürünleri sahte olduğu anlaşıldı. Ürünlere el koyan polis ekipleri şüpheli 3 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 3 şüpheli sorgulamak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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