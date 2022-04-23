Malatya'ya şehit ateşi düştü

Suriye'nin Mare bölgesinde devriye görevi yapan özel harekat polislerinin bulunduğu araca PKK/YPG'li teröristler tarafından havan ve roketli saldırı düzenlendi. PKK/YPG'li teröristler tarafından havan ve roketli saldırı saldırıda Özel Harekat Polisi Aytaç Altunörs'ın bulunduğu araca isabet etti. Ağır yaralı olarak Özel Harekat Polisi Aytaç Altunörs ve yanında bulunan polis Kilis Devlet Hastanesi'ne ambulansla kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Özel Harekat Polisi Aytaç Altunörs, doktorlar tarafından yapılan tüm müdahaleye rağmen şehit düştü.

Altunörs'ün şehit haberi ailesine verildi

Altunörs'ün şehadet haberi, Bostanbaşı Caddesi'nde oturan ailesine askeri erkan tarafından verildi. Acı haberi alınca baygınlık geçiren şehit yakınlarına, sağlık görevlileri müdahale etti. Şehidin evine Türk bayrakları asıldı. Bekar olan şehit polis Altunörs'ün cenazesinin, yarın ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.