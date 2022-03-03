Malatya'da zehir tacirlerine göz açtırılmıyor: 7 tutuklama

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu satıcıları ve kullananlara yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda 17 bin 38 adet yeşil reçeteye tabi hap, 217 paket gümrük kaçağı sigara, 2 hassas terazi ve 2 tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Polis tarafından uyuşturucular ve tabanca ile yanındaki malzemelere el koyarken gözaltına alınan 16 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyette sorgulamaları tamamlanan 7 şüpheli çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 9 şüphelinin ise sorgulaması devam ettiği öğrenildi.