Mahalle muhtarına saldıran Suriyeliler kayıplara karıştı - Videolu Haber

Turgut Reis Mahallesi'nde Şehit Ömer Halis Demir Parkı'na gelen bir grup Suriye uyruklu şüpheliler bir süre sonra parkta bulunan oyun gruplarına zarar vermeye başladı. Durumu fark eden Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Başkanı Abdulkadir Geylani Taş, şüphelileri uyarmasının ardından aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kavgaya dönüşürken, kavga sonrası ayrılan Suriye uyruklu şüpheliler aile yakınlarını da alarak tekrardan parka geldi. Taş ile bir süre tartışan grup arasında çıkan kavgayı gören mahalle sakinlerinin müdahalesiyle sonlandırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından kavgada olay yerinden kaçan şüpheliler yakalanması için çalışma başlattığı öğrenildi.

Uğradığı saldırı sonrası açıklama yapan Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Başkanı Abdulkadir Geylani Taş,"Allah rızası için artık bu yabancı uyruklu şahıslara bir çözüm bulun. Bunlar bir mahalle muhtarına saldırabilecek kadar güç buluyorlarsa artık diyebilecek bir şey yok. Bu kişiler ilk Türkiye’ye geldiklerinde onlara yardım yapabilmek için elimizden geleni yaptık şimdi ise saldırıya uğruyoruz. Adıyaman sanayi bölgesi değil. Adıyaman'da sanayi yok, ticaret yok evlerin kirası 2 bin 500 lira olmuş, 3 bin lira olmuş, 4 bin, 5 bin olmuş artık ben devletçi bir adamım fakat artık bunlardan bıktık. Biz ayrım yapmıyoruz ama Allah rızası için bunlara çözüm bulun. Artık Adıyaman için çok ağır yük olmaya başladı. Bunlar evleri boşaltırlarsa ev kiraları düşer. Adamlar gelmiş muhtara saldırıyor. Yarın bunlar büyüyecek hiç başa çıkamayacağız. Bunu gündeme getirmek zorundayım. Mahallemin canı yandı, Adıyaman'ın canı yandı. Allah rızası için artık bunları gönderin başka yerlere Adıyaman'da ne sanayi var ne ticaret var."dedi.

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