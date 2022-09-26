Madde bağımlısı ağabeyi ve babasını bıçakladı

Alınan bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Atatürk Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, madde bağımlısı olduğu belirtilen B.Ü., evde bulunan babası ve ağabeyinden para istedi. Ağabeyi ve babası B.Ü'nün bu isteğini geri çevirinde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.Ü., mutfaktan aldığı bıçak ile ağabeyi Şefik Ünal’ı (48) bacağından babası Mehmet Can Ünal'ı (77) ise kolundan bıçakladı. Olayı gören yakınların ihbarıyla gelen sağlık görevlileri tarafından baba ve oğlun ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan baba ve oğlunun sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Olay sonrası polis tarafından gözaltına alınan B.Ü., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: PHA