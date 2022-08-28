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Maç sonrası ortalık biranda karıştı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta Adıyaman FK ile 1461 Trabzon FK arasında oynanan maç sonrası ortalık biranda karıştı. Taraftarlar, kulüp yönetimi ve polisler arasında çıkan gergin anlar dakikalarca sürdü.

28 Ağustos 2022 Pazar 19:18
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Maç sonrası ortalık biranda karıştı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta Adıyaman FK ile 1461 Trabzon FK arasında oynanan maç sonrası ortalık biranda karıştı. Taraftarlar, kulüp yönetimi ve polisler arasında çıkan gergin anlar dakikalarca sürdü.

Adıyaman Atatürk Stadyumunda Adıyaman FK ile 1461 Trabzon FK arasında oynanan maçın 90+4’te 1461 Trabzon FK’nın attığı gol ile maç 1-0 sona erdi. Maçın bitimiyle birlikte gergin anlar yaşandı. Taraftarlar Adıyaman FK yönetimine yönelik istifa sloganları atmaları ve yönetime tepki göstermesi sonucunda kulüp yönetimi taraftarlardan şikayetçi olduklarını polislere belirtti. Şikayetçi olduklarını dile getiren kulübün yönetim kurulu üyeleri ile taraftarlar arasında tartışma çıktı. Polis ekipleri tartışmayı yatıştırarak tartışan kişileri stadyum dışına çıkarttı. Dışarıda bekleyen gergin taraftar gurubu aracına binen ve stadyumdan ayrılmak isteyen kulüp yöneticilerinin içerisinde bulunduğu aracın etrafında toplanarak tepki gösterdi. Polis ekiplerinin müdahaleleri sonucunda aracın geçişmesi sağlandı. Daha sonra stadyum önünde bu defa taraftalar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Buradaki kavga eden taraftarlara polis ekipleri müdahale etti. Polisler, kavga eden taraftarların dağılmasını sağladı. Daha sonra stadyum bahçesinde emniyet amirleriyle taraftarlar arasında tartışma başladı. Gergin anların yaşandığı tartışma bir süre sonra sona erdi.

Kaynak: iha
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