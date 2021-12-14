Liseler arası basketbol karşılaşmasındaki kavgayı polis sonlandırdı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre, olay Yeni Mahalle'de meydana geldi.

Kapalı Sor Salonunda Adıyaman Bilgi Anadolu lisesi ile Adıyaman Fen lisesi arasında liseler arası basketbol müsabakası düzenlendi. Müsabakanın sonlarında iki okul öğrencileri arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine kavgayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı büyümeden sonlandırılırken, öğrenciler polis ekipleri tarafından uzaklaştırıldı.

Kaynak: PHA

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