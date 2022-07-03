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Lastiği patlayan motosiklet devrildi: 2 yaralı - Videolu Haber

Adıyaman'da, lastiği patlayan ve devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı.

03 Temmuz 2022 Pazar 08:52
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Lastiği patlayan motosiklet devrildi: 2 yaralı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre kaza, Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre, kent merkezi yönünde ilerleyen Y.B., idaresindeki 34 VM 2521 plakalı motosikletin lastiğin patlamasıyla devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü ile yolcu koltuğunda bulunan B.B., yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yaralılara ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

 

Kaynak: PHA
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