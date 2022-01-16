Kuzenler arasında kavga: 4 yaralı, 14 gözaltı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre, olay merkeze bağlı Bozatlı köyünde meydana geldi.

İddiaya göre, kuzenler arasında bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine diğer aile fertlerinin de katılmasıyla kavgaya dönüştü. Tekme ve tokatla kavgaya karışan akraba iki aileyi görenler durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından kavga sonlandırılırken kavgada 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, kavgaya karıştığı belirlenen 14 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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