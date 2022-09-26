Kuyumcuya sahte altın veren kadın polisten kaçamadı

Adıyaman’da bir kuyumcuya girerek sahte altın bilezik satan yabancı uyruklu kadın, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Hocaömer Mahallesi Gölbatmaz Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuya giren yabancı uyruklu G.A. isimli kadın, 16 gram ağırlığında 9 bin TL değerinde bulunan sahte altın bileziği kuyumcuya satarak olay yerinden ayrıldı. Bir süre sonra altın bileziğin sahte olduğunu anlayan Hasan Erdal Toprak, durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede harekete geçen polis ekipleri verilen eşkal doğrultusunda G.A’yı kent merkezinde aramaya başladı. Yunus polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde G.A., Gölbaşı Caddesi üzerinde yakalandı. Burada gözaltına alınan kadın, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Yaşanılan olay anları ise iş yerinin kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

iha