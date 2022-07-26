Kuyumcudan hırsızlık güvenlik kamerasında - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre olay, Ulucami Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, Ferhat Gürsoy’a ait kuyumcu dükkanına gelen kimliği 2 şüpheli kadın, altın alma bahanesiyle çalışanları oyaladı. Altın bileklikleri kollarına takıp çıkararak fiyatını soran şüpheliler, ayrıldı. Bir süre sonra 15 bin lira değerindeki bilekliklerden birisinin yerinde olmadığı fark eden Ferhat Gürsoy, güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Gürsoy, bileziğin şüpheliler tarafından çalındığını fark edince durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alarak görgü tanıkların ifadesine başvurdu. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından şüpheli kadınların yakalanması için çalışma başlattığı öğrenildi.

Şüphelilerin yakalanmasını isteyen iş yeri sahibi Ferhat Gürsoy,"Dükkanımızın içi dar olmasından dolayı yoğunluk sebebi ile 2 kadın geldi. Aceleleri olduklarını ve altın künyelere bakmak istedikleri söylediler. Bu sırada personellerimiz künyeleri gösterdi. Altınlara bakarken kadınlardan birisi bilekliklerden birisini avucuna gizlemiş ve sonra cebine koymuş. Ayrılmalarının ardından bilekliklerden birisinin eksik olduğunu gördük. Güvenlik kameralarını incelediğimizde çalındığını fark edince polis ekiplerine haber verdik" dedi.

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