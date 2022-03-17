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Kurt sandığı koyun sürüsü sahibini tüfekle vurarak öldürdü

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde çoban, kurt sandığı koyun sürüsü sahibi Bekir Bilget'i (39) tüfekle vurarak öldürdü.

17 Mart 2022 Perşembe 13:07
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Kurt sandığı koyun sürüsü sahibini tüfekle vurarak öldürdü

Alınan bilgiye göre olay,  İlçeye bağlı Akçabel köyünde yakınlarında meydana geldi. Ormanlık alanda hayvan sürüsünü otlatan çoban Adem Karşıt (38), sabah saatlerinde bir koyununun kurt saldırısında telef olması üzerine koyun sürüsünü köye getirdi. Koyunları gece otlatmaya götüren Bekir Bilget'i kurt sanan Adem Karşıt tüfeği ateşledi. Kurdu vurduğunu sanan Adem Karşıt olay yerine gidince koyunun sahibi Bekir Bilget'ni vurduğunu fark etmesi üzerine sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Bilget’e ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesine götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan Bilget doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Bilget’in cenazesi otopsi yapılmak üzere morga götürülürken Adem Karşıt ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: PHA
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