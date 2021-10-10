Kurt saldırısına uğrayan çiftçi ağır yaralandı

Edinilen bilgiye göre, TOKİ konutları yakınlarında Ali D., bahçesine gittiği esnada bir kursun saldırısına uğradı. Ali D.’nin yarım çığlıklarını duyan bölge halkı, yardıma koştu. Kurdu av tüfeğiyle öldüren vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gerger Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ali D.’yi, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan çiftçinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Gerger İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ise, kuduz riskine karşı öldürülen kurttan incelenmek üzere numune aldı.