Kultivator ve römork hırsızlığına 1 gözaltı

Alınan bilgiye göre olay, 15 Temmuz Şehitler Mahallesi'nde meydana geldi.

Evin bahçesinde bulunan 40 bin TL değerinde kultivator ve römorkun olmadığını fark edilince durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis tarafından yapılan incelemede şüphelinin H.A.T., olduğu belirlendi. Polis ekipleri tarafından H.A.T'nin adresine düzenlenen operasyonda çaldığı kultivator ve römork ile birlikte gözaltına alındı. Kultivator ve römork sahibine teslim edilirken, gözaltına alınan H.A.T., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.