Galeriler Yazarlar
Adıyaman 38
açık
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.982,05
ALTIN
1.030,35
DOLAR
18,11
STERLİN
21,86
EURO
18,45

Kultivator ve römork hırsızlığına 1 gözaltı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, kultivator ve römork çalan şüpheli gözaltına alındı.

18 Ağustos 2022 Perşembe 14:42
1 Okunma
Kultivator ve römork hırsızlığına 1 gözaltı

Alınan bilgiye göre olay, 15 Temmuz Şehitler Mahallesi'nde meydana geldi. 
Evin bahçesinde bulunan 40 bin TL değerinde kultivator ve römorkun olmadığını fark edilince durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis tarafından yapılan incelemede şüphelinin  H.A.T., olduğu belirlendi. Polis ekipleri tarafından H.A.T'nin adresine düzenlenen operasyonda çaldığı kultivator ve römork ile birlikte gözaltına alındı. Kultivator ve römork sahibine teslim edilirken, gözaltına alınan H.A.T., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 

 

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anız yangını çevreye sıçramadan söndürüldü
Anız yangını çevreye sıçramadan söndürüldü
Adıyaman'da tefeci operasyonu: 2 gözaltı
Adıyaman'da tefeci operasyonu: 2 gözaltı
Adıyaman’da elektrikli bisiklet devrildi: 2 yaralı
Adıyaman’da elektrikli bisiklet devrildi: 2 yaralı
Adıyaman’da 'En İyi Narkotik Polisi Anne' tanıtımı yapıldı
Adıyaman’da 'En İyi Narkotik Polisi Anne' tanıtımı yapıldı
Cadde ortasındaki mazgallar çalındı - Videolu Haber
Cadde ortasındaki mazgallar çalındı - Videolu Haber
Okul çatısında tehlikeli çalışma
Okul çatısında tehlikeli çalışma
Otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü öldü
Otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü öldü
Semt pazarında çıkan kavgada: 2 kişi yaralandı - Videolu Haber
Semt pazarında çıkan kavgada: 2 kişi yaralandı - Videolu Haber
Çamaşır makinasının içerisine giren yılan yakalandı
Çamaşır makinasının içerisine giren yılan yakalandı
İnşaattan düşen bekçi ağır yaralandı
İnşaattan düşen bekçi ağır yaralandı
Kaynar suyun döküldüğü çocuk yaralandı
Kaynar suyun döküldüğü çocuk yaralandı
Bisiklet ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Videolu Haber
Bisiklet ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Videolu Haber
Kahta'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı - Videolu Haber
Kahta'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı - Videolu Haber
Kavgayı polis sonlandırdı
Kavgayı polis sonlandırdı
Adıyaman’da uyuşturucu ticarine 16 yıl 6 ay ceza
Adıyaman’da uyuşturucu ticarine 16 yıl 6 ay ceza
Otomobil ile çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı
Otomobil ile çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı
Otomobildeki uyuşturucuya 5 gözaltı
Otomobildeki uyuşturucuya 5 gözaltı
Kayısı işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 14 yaralı
Kayısı işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 14 yaralı
Otomobilde çıkan uyuşturucuya 1 tutuklama
Otomobilde çıkan uyuşturucuya 1 tutuklama
Su kuyusuna düşen yavru köpek kurtarıldı
Su kuyusuna düşen yavru köpek kurtarıldı
Kayısı işçilerini taşıyan minibüs tütün tarlasına devrildi: 14 yaralı
Kayısı işçilerini taşıyan minibüs tütün tarlasına devrildi: 14 yaralı
Otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı - Videolu Haber
Otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı - Videolu Haber
Polisin 'dur' ihtarına uymadı, motosikleti bırakıp kaçtı - Videolu Haber
Polisin 'dur' ihtarına uymadı, motosikleti bırakıp kaçtı - Videolu Haber
Sürücüler arasında kavga: 1 yaralı - Videolu Haber
Sürücüler arasında kavga: 1 yaralı - Videolu Haber
Şehit Uzman Çavuş Şimşek, son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Uzman Çavuş Şimşek, son yolculuğuna uğurlandı
Sulama kanalına düşen inek kurtarıldı
Sulama kanalına düşen inek kurtarıldı
Su arıtma tesisine giren yılan yakalandı
Su arıtma tesisine giren yılan yakalandı
Adıyaman’da otluk alanda korkutan yangın
Adıyaman’da otluk alanda korkutan yangın
Kız kardeşi asker selamıyla şehit ağabeyini uğurladı - Videolu Haber
Kız kardeşi asker selamıyla şehit ağabeyini uğurladı - Videolu Haber
Şehit Uzman Onbaşı Mustafa Demir son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Uzman Onbaşı Mustafa Demir son yolculuğuna uğurlandı

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim