Korkuluklara başı sıkışan çocuk hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre olay, merkeze bağlı Yenigüven köyünde meydana geldi.

Evlerinin penceresinden başı sıkışan ve nefes almakta zorlanan Mert Özer'i gören yakınların yardımıyla demir korkuluklardan kurtarılarak sağlık görevlilerinden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Özer, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Özer, doktorlar tarafından yapılan tüm merhaleye rağmen kurtarılamadı. Özer'in cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konulurken olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.