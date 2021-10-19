Köprüden aşağı uçan otomobil sürücüsü öldü - Videolu Haber

Kaza, akşam Adıyaman-Çelikhan karayolunun 25. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da yaşayan ve ailesini görmeye gelen 3 çocuk babası Müslüm U. (47) idaresindeki 34 VY 3984 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak köprüden aşağı yuvarlandı. Kazayı fark eden diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde Müslüm U’nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından Müslüm U.’nun cenazesi otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna konuldu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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