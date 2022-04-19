Köpeklerin saldırısına uğrayan elektrik dağıtım şirketi çalışanı yaralandı

Alınan bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Asfalt Mahallesi'nde meydana geldi.

Elektrik dağıtım şirketi çalışanı Emre Ertaş, bir adresin elektrik sayacını okumaya gittiği esnada sokak içerisinde bulunan köpeklerin saldırısına uğradı. Köpeklerin saldırısına uğrayan Ertaş'ı görenlerin yardımıyla kurtuldu. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Ertaş, ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Ertaş'ın koluna 10 dikiş atılırken, sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

Çevredeki vatandaşların desteğiyle kurtulduğunu belirten Emre Ertaş,"10 tane köpek vardı. Bende kaçtım ancak kolumu ısırdılar suratlarına vurdum kurtuldum. Bir abonemiz geldi ama adam ne yapsın eline bir şey aldı öyle kaçtılar. Taş falan fırlattılar köpeklere ancak öyle kaçtılar."dedi.