Kolonya ile oynayan çocuk yanarak yaralandı

Adıyaman’da elindeki kolonyayı kibritle yaktığı esnada kendisini de yakan çocuk yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Gerger ilçesinin Kaşyazı köyüne bağlı Doşnik mezrasında 9 yaşındaki C.A., eline kolonya döküp daha sonra kibriti ateşe verdi. Kolonyanın alev almasıyla C.A. yandı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan çocuk, yakınları tarafından Gerger Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan C.A.’ya sağlık görevlileri tarafından müdahale edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinde 2. ve 3. derece yanıklar oluşan C.A., Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanık bölümüne sevk edildi.

iha