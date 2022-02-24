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Kol çantasını çalan hırsız olay yerine geri dönünce yakalandı

Adıyaman’da bir kadına ait çantayı çalan şahıs, olay yerine geri dönünce polis ekiplerince yakalandı.

24 Şubat 2022 Perşembe 11:24
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Kol çantasını çalan hırsız olay yerine geri dönünce yakalandı

Adıyaman’da bir kadına ait çantayı çalan şahıs, olay yerine geri dönünce polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle İlkokuluna çocuğunu getiren Gülcan Koçak çocuğuyla konuştuğu esnada elinde bulunan çantasını ve içerisinde kıyafetlerinin olduğu poşeti okulun bahçe duvarının üzerine koydu. Bir süre sonra çantasının ve poşetinin bir kağıt toplayıcısı tarafından alındığını fark eden Gülcan Koçak, okulun güvenlik görevlisiyle birlikte şahsın peşinden koşmaya başladı. Şahıs aldığı çanta ve poşetle beraber gözden kaybolunca durum polis ekiplerine bildirildi. Kısa sürede bölgeye gelen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri bölgeyi adeta çembere alarak civarda bulunan bütün kağıt toplayıcılarını tek tek durdurup kağıt toplama araçlarını aradı. Araçlardaki atık malzemeler içerisinde çanta arayan polis ekipleri civarda bulunan güvenlik kamera kayıtlarını da incelemeye aldı. Polis ekipleri kamera kayıtlarını incelediği esnada çantayı alan yabancı uyruklu şahsın olay yerine yeniden geldiğini fark etti. Polis ekipleri olay yerine yeniden gelen şahsı durdurarak Gülcan Koçak’a ait çantaya ve poşete el koydu. Polis ekipleri, içerisinde bir miktar para, bir miktar ziynet ve önemli evrakların içerisinde olduğu çantayla poşeti eksiksiz bir şekilde Gülcan Koçak’a teslim etti.

Çantasının kısa sürede bulanabileceğini tahmin etmediğini ve polislerin çabaları sayesinde çantasına kavuştuğunu dile getiren Gülcan Koçak, polislere teşekkür etti. Davacı ve şikayetçinin olmaması nedeniyle kağıt toplayıcısı G.S. serbest bırakılırken Gülcan Koçak ise olay yerinden ayrıldı.

Kaynak: iha
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