Kocası tarafından sokak ortasında vurulan kadın kurtarılamadı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde İmamağa Mahallesi'nde meydana geldi.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ek yerleşkesi olan Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde temizlik personeli olarak çalışan Remziye Y., sabah işe gittiği sırada boşanma aşamasında olduğu ve 2 yıldır ayrı yaşadığı öğrenilen eşi Zeynal Y., tarafından sokak ortasında av tüfeği ile vuruldu. Olayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık görevlileri Remziye Y., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan 4 çocuk annesi Y., hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

4 çocuk annesi kurtarılamadı

Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Remziye Y., doktorlar tarafından yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Remziye Y'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konuldu.

Olay yerinden kaçan Zeynal Y., ise polis tarafından av tüfeğiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan Zeynal Y., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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