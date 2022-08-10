Kız kardeşi asker selamıyla şehit ağabeyini uğurladı - Videolu Haber

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerce yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu ağır yaralanan Uzman Onbaşı Mustafa Demir, tedavi gördüğü Ankara GATA'da dün doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. 5 çocuk sahibi Osman ve Melihat Demir çiftinin en küçük çocuğu olan Uzman Onbaşı Mustafa Demir için ikindi vakti Mehmet Erdemoğlu Camisinde cenaze töreni düzenlendi.

Burada düzenlenen törene; Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, milletvekilleri Yakup Taş, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Adıyaman İl Müftüsü Mehmet Taştan, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul Ve Yetimleri Derneği (TÜMŞAD) Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi, siyasi parti temsilcileri, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Cenaze namazı öncesi Uzman Onbaşı Mustafa Demir'in Türk bayrağına sarılı tabutuna kardeşleri ve yakınları kapanarak gözyaşı döktü. Şehidin kepini takan kız kardeşi Şükran Demir ise ağabeyini asker selamı ile uğurladı.

İl Müftüsü Mehmet Taştan tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrası şehit Uzman Onbaşı Mustafa Demir'in naaşı ilçeye bağlı Dörtyol köyü mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

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