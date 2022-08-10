Galeriler Yazarlar
Adıyaman 37
açık
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.829,58
ALTIN
1.032,49
DOLAR
17,88
STERLİN
21,94
EURO
18,48

Kız kardeşi asker selamıyla şehit ağabeyini uğurladı - Videolu Haber

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit Harekatı'nda teröristlerce araziye yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak sonucu ağır yaralanıp, tedavi gördüğü GATA'da şehit olan Uzman Onbaşı Mustafa Demir(26) memleketi Adıyaman'ın Besni ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

10 Ağustos 2022 Çarşamba 18:13
439 Okunma
Kız kardeşi asker selamıyla şehit ağabeyini uğurladı - Videolu Haber

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerce yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu ağır yaralanan Uzman Onbaşı Mustafa Demir, tedavi gördüğü Ankara GATA'da dün doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.  5 çocuk sahibi Osman ve Melihat Demir çiftinin en küçük çocuğu olan Uzman Onbaşı Mustafa Demir için ikindi vakti Mehmet Erdemoğlu Camisinde cenaze töreni düzenlendi.
Burada düzenlenen törene; Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, milletvekilleri Yakup Taş, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Adıyaman İl Müftüsü Mehmet Taştan, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul Ve Yetimleri Derneği (TÜMŞAD) Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi, siyasi parti temsilcileri, yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Cenaze namazı öncesi Uzman Onbaşı Mustafa Demir'in Türk bayrağına sarılı tabutuna kardeşleri ve yakınları kapanarak gözyaşı döktü. Şehidin kepini takan kız kardeşi Şükran Demir ise ağabeyini asker selamı ile uğurladı.  
İl Müftüsü Mehmet Taştan tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrası şehit Uzman Onbaşı Mustafa Demir'in naaşı ilçeye bağlı Dörtyol köyü mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

 

Kaynak: PHA
Haberin Videosu :
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Yalçın 2022-08-10 18:52:15

Mekanı cennet olsun amin inşAllah

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Şehit Uzman Onbaşı Mustafa Demir son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Uzman Onbaşı Mustafa Demir son yolculuğuna uğurlandı
Adıyaman'a ikinci şehit ateşi düştü
Adıyaman'a ikinci şehit ateşi düştü
Devrilen traktördeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Devrilen traktördeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Adıyaman’da, traktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Adıyaman’da, traktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Adıyaman'da motosikletler çarpıştı: 3 yaralı - Videolu Haber
Adıyaman'da motosikletler çarpıştı: 3 yaralı - Videolu Haber
Su sayacına bakma bahanesiyle yaşlı kadını darp ettiler
Su sayacına bakma bahanesiyle yaşlı kadını darp ettiler
Adıyaman'a şehit ateşi düştü
Adıyaman'a şehit ateşi düştü
Şehidin baba ocağına Türk Bayrakları asıldı
Şehidin baba ocağına Türk Bayrakları asıldı
Bir çocuk annesi sokak ortasında darp edildi - Videolu Haber
Bir çocuk annesi sokak ortasında darp edildi - Videolu Haber
Genç kadın sokak ortasında yumruklu saldırıya uğradı
Genç kadın sokak ortasında yumruklu saldırıya uğradı
Besni'de devrilen otomobil sürücüsü ağır yaralandı
Besni'de devrilen otomobil sürücüsü ağır yaralandı
Adıyaman'da ormanlık alanlarda denetim devam ediyor
Adıyaman'da ormanlık alanlarda denetim devam ediyor
Pompalı tüfekle yakalanan uyuşturucu bağımlısına 15 bin lira ceza
Pompalı tüfekle yakalanan uyuşturucu bağımlısına 15 bin lira ceza
Yangında itfaiye eri yaralandı
Yangında itfaiye eri yaralandı
Adıyaman’da uyuşturucuya 1 gözaltı
Adıyaman’da uyuşturucuya 1 gözaltı
Adıyaman'da yaşlı adam evinde ölü bulundu
Adıyaman'da yaşlı adam evinde ölü bulundu
Kardeşler arasında kavga: 1 gözaltı - Videolu Haber
Kardeşler arasında kavga: 1 gözaltı - Videolu Haber
Motosikletler çarptığı çocuğu bırakıp kaçtı
Motosikletler çarptığı çocuğu bırakıp kaçtı
Sanayi sitesinde korkutan yangın
Sanayi sitesinde korkutan yangın
Havaya rasgele ateş açan şüpheli polisi harekete geçirdi - Videolu Haber
Havaya rasgele ateş açan şüpheli polisi harekete geçirdi - Videolu Haber
Atıl durumdaki 2 ambulans yandı - Videolu Haber
Atıl durumdaki 2 ambulans yandı - Videolu Haber
Yaşı küçük çocuklar iki ambulansı yaktı
Yaşı küçük çocuklar iki ambulansı yaktı
Adıyaman'da kaçak avlanmaya 507 bin 800 TL ceza
Adıyaman'da kaçak avlanmaya 507 bin 800 TL ceza
37 düzensiz göçmen sınır dışı edilecek - Videolu Haber
37 düzensiz göçmen sınır dışı edilecek - Videolu Haber
Adıyaman’da 37 düzensiz göçmen yakalandı
Adıyaman’da 37 düzensiz göçmen yakalandı
Adıyaman'da iki grup arasında alacak kavgası: 4 gözaltı - Videolu Haber
Adıyaman'da iki grup arasında alacak kavgası: 4 gözaltı - Videolu Haber
Cam arasına sıkışan kuş kurtarıldı
Cam arasına sıkışan kuş kurtarıldı
Kayısı ağacından düşen çocuk kurtarılamadı - Videolu Haber
Kayısı ağacından düşen çocuk kurtarılamadı - Videolu Haber
Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
Adıyaman’a getirilen 76 düzensiz göçmen sınır dışı edilecek - Videolu Haber
Adıyaman’a getirilen 76 düzensiz göçmen sınır dışı edilecek - Videolu Haber

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim