Kırmızı ışık ihlali yapan yaya saldırıya uğradı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre kavga, Fatih Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, Kırmızı ışıktan geçen motosiklet sürücülerini uyaran F.Ç motosiklet sürücüsü ve yanında bulunan şüpheliler ile yaya ile tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kavgaya dönüşürken kavgada F.Ç., yaralandı. Kavgayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri tarafından kavga sonlandırılırken kavgada yaralanan F.Ç., ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan F.Ç'nin sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Kavgada 2 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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