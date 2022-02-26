Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şüpheli tutuklandı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında 1 yıl 6 ay H.Ü., 2 yıl 1 ay T.D., 1 yıl 8 ay İ.K. ve 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K., Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki sorgulamaların ardından cezaevine gönderildi.