Kediye çarpmamak için park halindeki otomobile çarpan sürücü yaralandı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre kaza, Malazgirt Mahallesi’nde meydana geldi.

Sinan Yavaş idaresindeki 34 EPU 192 plakalı motosikletin önüne çıkan kediye çarpmamak için park halinde bulunan otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan Yavaş'ı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan sürücünün sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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