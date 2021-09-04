Kazada yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi belediye başkanı yaptı - Videolu Haber

Kaza, öğleden sonra Adıyaman-Gölbaşı karayolunun 15. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre K. yönetimindeki 02 ABG 847 plakalı otomobiliyle Gölbaşı istikametine seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi.

Kaza anında aynı güzergahı kullanan Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, kazada yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi yaparak, sağlık görevlilerine bilgi verdi.

Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yaralı sürücü, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan yaralının sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

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