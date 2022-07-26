Kazada yaralanan sürücü hastanede 36 gün sonra öldü

Alınan bilgiye göre kaza, 20 Haziran'da, Besni- Gaziantep karayolunun 15’inci kilometresinde meydana geldi.

Karagüveç köyü yakınlarında Eyüp Kahraman idaresindeki 02 AE 569 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrilerek şarampole yuvarlandı. Kazada ağır yaralanan ve sağlık ekiplerince Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Eyüp Kahraman, yoğun bakım ünitesinde 36 gün süren yaşam savaşını bugün kaybetti. Kahraman'ın cenazesi, otopsisinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.