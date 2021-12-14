Kazada otomobilini bırakıp kaçtı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre, kaza Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi.

Sürücüsü öğrenilemeyen 02 AAJ 271 plakalı otomobil yolun karşına geçmeye çalışan E.C'ye çarpıp otomobilini olay yerine bırakarak kaçtı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından E.C., ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralının sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Polis, olay yerinde otomobili bırakıp kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

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