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Kazada hayatını kaybeden stajyer polis toprağa verildi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kazada ağır yaralı olarak hastanede tedaviye alınan ve doktorlar tarafından yapılan tüm müdehaleye rağmen kurtarılamayan stajyer polis Esat Kaya (24) son yolçuluğuna uğurlandı.

06 Mart 2022 Pazar 15:00
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Kazada hayatını kaybeden stajyer polis toprağa verildi

Alınan bilgiye göre, geçtiğimiz hafta Salı günü Kahta ilçesinden meydana geldi.
İddaya göre, Esendere köyü yakınlarında Esat Kaya (24) yönetimindeki 66 HB 160 plakalı otomobil ile Fikret Gürbüz (37) yönetimindeki 02 HT 056 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada sürücüler ile minibüste bulunan Abubekir Atlamaz (51) ve Yakup Gürsoy (49) yaralandı. Yaralılar kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan durumu ciddiyetini koruyan polis öğrencisi olduğu staj yapmak üzere Adıyaman'a geldiği öğrenilen Esat Kaya, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Tedaviye alınan Esat Kaya, doktorlar tarafından yapılan tüm müdehaleye rağmen 5 gün sonra hayatını kaybetti. Kaya'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konuldu. Yapılan otopsinin ardından Türk Bayrağı'na sarılı tabutu Gerger ilçesine bağlı Güzelsu köyüne getirildi.
Cenaze törenine Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, yakınları ve STK temsilcileri katıldı.
Kılınan cenaze namazının ardından Esat Kaya, köy mezarlığında toprağa verildi.

 

Kaynak: PHA
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