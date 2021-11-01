Kazada hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı - Videolu Haber

Dün gece saatlerinde Altınşehir Mahallesi'nde meydana gelen kazada, sürücüsü öğrenilemeyen 01 ACF 738 plakalı otomobil yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak refüjdeki beton elektrik direğine çarptı. Kazada çarpmanın şiddetiyle otomobilde bulunan Sadık Aşuk ile Ozan Çakar hayatını kaybetti.

Hastanede yapılan işlemlerin ardından Ozan Çakar cenazesi, Kahta Celaletin Cami’nde kılınan namazın ardından Kahta Belediyesi Oduncular mezarlığında ailesi ve sevenleri tarafından toprağa verildi.

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