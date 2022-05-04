Kazada baba ağır yaralandı, oğlu hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre kaza, Kahta Fatih Mahallesi’nde meydana geldi.

Baraj yolu üzerinde Abdulsamet Oğuzbey (16) idaresindeki 02 ABY 940 plakalı otomobil, Mehmet Yıldırım (36) idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklete çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Mehmet Yıldırım ve yanında bulunan oğlu Erkan Yıldırım (7) ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Ağır yaralı Erkan Yıldırım (7) doktorları tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza sonrası ehliyetsiz otomobil sürücüsü Abdulsamet Oğuzbey polis tarafından gözaltına alındı.