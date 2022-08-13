Kayısı işçilerini taşıyan minibüs tütün tarlasına devrildi: 14 yaralı

Alınan bilgiye göre kaza, gece geç saatlerde Çelikhan-Adıyaman karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi.

Malatya'dan kayısı toplamaktan dönen ve Doğanlı mevkiinde Sertaç Dağabakan yönetimindeki 06 BYG 011 plakalı minibüsün direksiyon hakimiyetini kaybederek tütün tarlasına devrildi. Kazada minibüs sürücüsü ile minibüste bulunan Azize D., Aygül D., Nurgül D., Gülcan D., Hasan G., Şeyma G., İbrahim Halil G., Abdulhakim G., Hilal G., Tuğba G., Fatime G., Neval G. ve Zeliha G. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yaralılar Çelikhan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan tarım işçilerinin sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.