Kayısı ağacından düşen çocuk kurtarılamadı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Toptepe köyünde meydana geldi.

İddiaya göre, Kayısı ağacına çıkan Çınar Ata, dengesini kaybederek yere düştü. Düştüğünü gören yakınların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste yapılan ilk müdahalesinin ardından yoğum bakıma alındı. Durumu ağırlaşan Çınar Ata, doktorlar tarafından yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ata'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konuldu. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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