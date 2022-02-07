Kayıp üniversite öğrencisi bulundu

Alınan bilgiye göre, Alitaşı Mahallesi'nde ailesinin evinde kalan ve Balıkesir'de inşaat mühendisliği okuyan Mehmet Delice, sömestr tatili için geldi. 4 gün önce ailesi ile yaşadığı evden dışarı çıkan Ramazan ve Neziha Delice çiftinin 2 çocuğundan biri olan Mehmet Delice, dönmeyince yakınları polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede bulunan görgü tanıkların ifadesine başvurarak, evin yakınlarında güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından titiz çalışmalar neticesinde bulundu kent merkezinde bulundu. Polis tarafından bulunan Delice, ailesine teslim edildi.