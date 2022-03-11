Kayganlaşan yolda devrilen tır nedeniyle yol trafiğe kapandı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre kaza, Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, Feremen Onar idaresindeki 06 BML 271 plakalı tırın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kayganlaşan yolda devrildi. Yan yatan tırı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye erleri tarafından kazada yara almadan kurtulan sürücü Onar, tır içerisinden çıkartıldı. Devrilen tır nedeniyle araç trafiğine 2 saat kapalı kalan yol vinç yardımıyla çekilmesiyle araç trafiğine tekrardan açıldı.

Haberin Videosu :