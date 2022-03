Kayalıklarda mahsur kalan keçileri AFAD ekipleri kurtardı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre olay, öğleden sonra ilçeye bağlı Yedibardak köyünde meydana geldi. Mehmet Can otlattığı keçilerden 4’ü sarp kayalıklardan atladı. Keçilerin atladığını gören Can çabalarına rağmen kayalıklarda mahsur kalan hayvanlar çıkarılamadı. Keçileri kurtaramayan Can AFAD ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye gelen AFAD, ekipmanlarıyla birlikte 2 kilometre yürüyerek keçilerin mahsur kaldığı alana ulaştı. Sarp kayalıklara bağladıkları halatlar ile keçilerin bulunduğu alana inen ekipler, hayvanları yukarıya çekti. Mahsur kalan keçiler kurtarılırken, Mehmet Can AFAD ekiplerine teşekkür etti.

