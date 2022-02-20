Kayalıklarda mahsur kalan keçileri AFAD ekipleri kurtardı - Videolu Haber

İlçeye bağlı Sayören köyünde hayvanlarını otlatmaya çıkartan Hilmi Kayacan, hayvanlarını otlattığı esnada keçilerinden 4 tanesi sarp kayalıklardan atlayarak mahsur kaldı. Keçilerin mahsur kaldığını gören Kayacan, kurtarma çalışmaları başarısız olunca AFAD ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri 2 kilometrelik yolda yürüyerek, mahsur kalan keçilere ulaştı. AFAD ekipleri sarp ve kayalıklarda mahsur kalan keçilere halat yardımıyla ulaştı. Mahsur kalan keçiler AFAD ekiplerinin bağladığı halatlar yardımıyla 1 saat süren çalışmanın ardından kurtarıldı. Kurtarılan keçiler Kayacan'ya teslim edildi. Kayacan ise AFAD ekiplerine teşekkür etti.

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