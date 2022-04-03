Kayalıklarda mahsur kalan keçi kurtarıldı

Merkeze bağlı Akdere köyünde Şükrü Kaya, keçilerini otlattığı esnada 1 keçi sarp ve kayalıklarda mahsur kaldığını gördü. Kaya, keçiyi kurtarmaya çalışması başarısız olunca AFAD ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri 200 metre yükseklikteki sarp kayalıklardan halat yardımıyla keçi kurtarıldı. Kurtarılan keçi sahibine teslim edilirken, Kaya ise AFAD ekiplerine teşekkür etti.