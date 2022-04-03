Merkeze bağlı Akdere köyünde Şükrü Kaya, keçilerini otlattığı esnada 1 keçi sarp ve kayalıklarda mahsur kaldığını gördü. Kaya, keçiyi kurtarmaya çalışması başarısız olunca AFAD ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri 200 metre yükseklikteki sarp kayalıklardan halat yardımıyla keçi kurtarıldı. Kurtarılan keçi sahibine teslim edilirken, Kaya ise AFAD ekiplerine teşekkür etti.Kaynak: PHA
Kayalıklarda mahsur kalan keçi kurtarıldı
Adıyaman'da, sarp kayalıklarda mahsur kalan keçi Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri tarafından kurtarıldı.
03 Nisan 2022 Pazar 22:05
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