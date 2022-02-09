Kayalıklarda mahsur kalan çekiler kurtarıldı

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Beybostan köyünde meydana geldi. Baltepe mevkiinde Abdullah Aslan'a ait olan keçileri otlattığı esnada 2 keçinin kayalıklarda mahsur kaldığını fark etti. Keçileri kurtarmaya çalışan Aslan, başarısız olunca AFAD ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri tarafından halatlar yardımıyla 1 saat süren çalışmanın ardından mahsur kalan keçiler kurtarılarak Aslan'a teslim edildi. Aslan ise AFAD ekiplerine teşekkür etti.