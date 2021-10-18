Kayalıklarda cansız bedeni bulundu - Videolu Haber

Olay, sabah saatlerinde Biriketciler Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Zey Köyü yakınlarında sabah saatlerinde vatandaşlar, motosikleti ve kaya parçası üzerinde bir kişinin hareketsiz yattığını fark etti. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından yapılan kontrolde Vedat B., olduğunu belirlenen kişinin yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemede Vedat B. 02 BL 020 plakalı motosiklet ile geldiği kaya parçası üzerinde başına bir el ateş ederek hayatını son verdiği belirlendi.

Yapılan incelemenin ardından Vedat B'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna konuldu. Vedat B'nin kesin ölüm nedeni yapılan otopsinin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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