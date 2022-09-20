Kavgaya müdahale eden 3 polis yaralandı

Adıyaman’da maddi hasarlı kaza sonrası çıkan kavgaya müdahale etmek isteyen 3 polis memuru yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Hocaömer Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde iki otomobilin çarpışması sonrası maddi hasarlı kaza meydana geldi. Çıkan kaza sonrası kazaya karışan araç sürücüleri ile araçlarda bulunan kişiler arasında tartışma çıktı. Bu esnada olay yerinden geçmekte olan yunus polis ekipleri durumu fark ederek tartışan şahısları sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada şahıslar arasına aniden başlayan kavgaya olay yerinde bulunan polis ekipleri müdahalede bulundu. Kavga eden şahısların yakınları da olayı duyarak kavga yerine gelmesiyle kavga daha da büyüdü. Durum üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kavga eden şahıslar bir türlü sakinleşmeyince polis ekipleri şahıslara biber gazı kullanmak zorunda kaldı. 6 kişinin gözaltına alındığı olayda 3 polis memuru ise yaralandı. Yaralı polisler, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

iha